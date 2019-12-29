"Вест Хэм" объявил об уходе Пеллегрини с поста главного тренера

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"Вест Хэм" объявил об уходе Пеллегрини с поста главного тренера

Руководство "Вест Хэма" отправило в отставку Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято руководством в связи с неудовлетворительными выступлениями клуба в нынешнем сезоне.

После 19 матчей "молотки" занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 19 очков. Лондонцы всего на одно очко опережают зону вылета.

66-летний Пеллегрини возглавил "Вест Хэм" в 2018 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял 10-е место в чемпионате Англии.

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