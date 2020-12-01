"Вест Хэм" обыграл "Астон Виллу" и поднялся на 5 место в АПЛ

"Вест Хэм" дома обыграл "Астон Виллу" в матче 10-го тура чемпионата Англии.

"Вест Хэм Юнайтед" - "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)

Голы: Огбонна, 2 - 1:0, Грилиш, 25 - 1:1, Боуэн, 46 - 2:1.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Огбонна, Масуаку (Алле, 46), Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Бенрама, 46), Боуэн (Нобл, 79).

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 88), Конса, Хурихэйн (Траоре, 74), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 74), Уоткинс.

Благодаря этой победе "Вест Хэм" поднялся на 5 место в АПЛ, "Астон Вилла" - на 10-й позиции.

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