"Вест Хэм" обыграл "Кристал Пэлас" и обошел "Ливерпуль"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2. Благодаря победе "молотобойцы" вышли на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив "Ливерпуль". В другом поединке "Ньюкасл" дома уступил "Лидсу" - 1:2.

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 2:3 (1:2)

Голы: Заа, 3 - 1:0, Соучек, 9 - 1:1, Соучек, 25 - 1:2, Доусон, 65 - 1:3, Батшуайи, 90+7 - 2:3

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Доусон, Соучек, Райс, Бенрахма, Форнальс, Боуэн (Фредерикс, 81), Антонио (Ярмоленко, 83).

"Ньюкасл" – "Лидс" - 1:2 (0:1)

Голы: Рафинья, 17 - 0:1, Альмирон, 57 - 1:1, Харрисон, 61 - 1:2

Не пропустите: Томас Тухель возглавил "Челси". | http://soccernews.ru