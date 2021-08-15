"Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" на выезде в первом туре АПЛ

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"Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" на выезде в первом туре АПЛФото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" на выезде одержал победу над "Ньюкаслом" в матче первого тура английской премьер-лиги.

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" - 2:4

Голы: Уилсон, 5, Мерфи, 40 — Крессуэлл, 18, Бенрахма, 53, Соучек, 63, Антонио, 66.

"Ньюкасл" – Вудмен, Кларк, Фернандес, Крафт (Лонгстафф, 84), Ритчи, Шелви (Фрэйзер, 70), Альмирон, Хэйден, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 85).

"Вест Хэм" – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Джонсон, 90), Бенрахма (Фредерикс, 88), Боуэн (Ярмоленко, 90).

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