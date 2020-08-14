"Вест Хэм" огласил "Челси" требования по трансферу Райса

"Вест Хэм" и "Челси" ведут переговоры касательно перехода полузащитника Деклана Райса.

По информации The Times, "молотобойцы" отказались включать в сделку хавбека Росса Баркли и нападающего Миши Батшуайи.

"Вест Хэм" хочет выручить от трансфера побольше реальных денег. При этом клуб оценивает одного из своих лидеров в огромную сумму - около 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Райс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

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