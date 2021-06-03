"Вест Хэм" определился с размером предложения по хавбеку "Спартака" Кралу
Стало известно, сколько "Вест Хэм" готов заплатить за полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.
По информации Football Insider, "молотобойцы" согласны купить чешского футболиста за 23,25 миллиона евро.
В прошедшем сезоне 23-летний Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах за "Спартак". Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" продадут хавбека только в случае поступления очень выгодного предложения.
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