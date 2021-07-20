"Вест Хэм" определился со стоимостью Райса

Фото твиттер Деклана Райса

Лондонский "Вест Хэм" назвал цену на полузащитника Деклана Райса, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, "молотобойцы" оценили одного из своих лидеров в 116 миллионов евро.

Хавбек ярко выступил на Евро-2020, приняв участие во всех 7 матчах турнира в составе сборной Англии.

В прошлом сезоне Райс провёл за "Вест Хэм" 35 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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