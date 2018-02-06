"Вест Хэм" опроверг уход Мойеса

"Вест Хэм" опроверг информацию о том, что главный тренер Дэвид Мойес покинет клуб по окончании сезона.

"Клуб опровергает слухи об уходе Мойеса. В этих заявлениях нет ни слова правды. Мы обсудим с Мойесом его будущее летом, когда у него завершится контракт. До этого момента клуб и Мойес будут работать в прочной связке", - говорится в заявлении, опубликованном на официальный сайте "молотков".

После 26 туров "Вест Хэм" занимает 12 место в Премьер-лиге.

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