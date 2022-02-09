"Вест Хэм" оштрафовал Зума за его жестокое обращение с животными

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"Вест Хэм" оштрафовал Зума за его жестокое обращение с животными

Фото: инстаграм Зума\Автор неизвестен

Французский защитник "Вест Хэма" Курт Зума сегодня был оштрафован на максимальную сумму, которая возможна по его контракту, за инцидент с кошкой.

Как сообщает журналист Мартин Циглер, защитника сборной Франции оштрафовали на сумму в 250 тысяч фунтов, что равняется его зарплате за 2 недели.

Отмечается, что эти деньги будут переданы на благотворительность, если конкретнее, то на помощь животным. 

В нынешнем сезоне Зума сыграл 13 матчей в АПЛ, в которых забил 1 гол.

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