"Вест Хэм" отказался от идеи с приглашением Манчини, который требовал 17 миллионов евро в год

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"Вест Хэм" отказался от идеи с приглашением Манчини, который требовал 17 миллионов евро в год

"Вест Хэм" проявлял интерес к главному тренеру "Зенита" Роберто Манчини, сообщает The Sun.

По сведениям издания, стороны вели переговоры, но итальянский специалист запросил зарплату в размере 17 миллионов евро в год, а также хотел получить 10 рейсов частного самолета в Италию туда-обратно и 52 рейса бизнес-классом за год.

В итоге руководство "молотков" приняло решение отказаться от кандидатуры итальянца и назначило наставником Дэвида Мойеса.

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