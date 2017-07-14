"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру

Французский нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотки" отказались от покупки футболиста, хотя ранее успели согласовать с ним условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что 30-летним Жиру также интересуются "Монако", "Трабзонспор" и дортмундская "Боруссия".

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