"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру

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"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру

Французский нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотки" отказались от покупки футболиста, хотя ранее успели согласовать с ним условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что 30-летним Жиру также интересуются "Монако", "Трабзонспор" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: Жиру может стать игроком дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru

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