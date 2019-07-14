"Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова



"Вест Хэм" не стал покупать нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщается в Twitter ExWHUemployee.

По данным источника, английский клуб мог купить форварда за 28 миллионов евро, но отказался от этого варианта. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Монако", "Лацио" и "Валенсии".

21-летний Чалов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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