"Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова

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"Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова
"Вест Хэм" не стал покупать нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщается в Twitter ExWHUemployee.

По данным источника, английский клуб мог купить форварда за 28 миллионов евро, но отказался от этого варианта. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Монако", "Лацио" и "Валенсии".

21-летний Чалов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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