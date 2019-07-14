"Вест Хэм" отказался покупать форварда ЦСКА Чалова
"Вест Хэм" не стал покупать нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщается в Twitter ExWHUemployee.
По данным источника, английский клуб мог купить форварда за 28 миллионов евро, но отказался от этого варианта. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Монако", "Лацио" и "Валенсии".
21-летний Чалов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.
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|38
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|3
|Челси
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
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|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
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|38
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|Борнмут
|38
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|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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|16