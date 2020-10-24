"Вест Хэм" отобрал очки у "Манчестер Сити"

В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде не сумел обыграть "Вест Хэм".

"Молотобойцы" вышли вперёд на 18-й минуте усилиями Мичейла Антонио, однако "горожане" в начале второго тайма сумели отыграться благодаря голу Фила Фодена.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: 1:0 – 18 Антонио, 1:1 – 51 Фоден.

"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Райс, Форнальс, Боуэн (Аллер, 69), Соучек, Масуаку, Антонио (Ярмоленко, 52).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 78), Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Бернарду Силва (де Брюйне, 68), Родри, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Агуэро (Фоден, 46).

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