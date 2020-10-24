"Вест Хэм" отобрал очки у "Манчестер Сити"
В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде не сумел обыграть "Вест Хэм".
"Молотобойцы" вышли вперёд на 18-й минуте усилиями Мичейла Антонио, однако "горожане" в начале второго тайма сумели отыграться благодаря голу Фила Фодена.
"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 1:1
Голы: 1:0 – 18 Антонио, 1:1 – 51 Фоден.
"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал, Райс, Форнальс, Боуэн (Аллер, 69), Соучек, Масуаку, Антонио (Ярмоленко, 52).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер (Зинченко, 78), Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Бернарду Силва (де Брюйне, 68), Родри, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Агуэро (Фоден, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18