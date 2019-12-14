"Вест Хэм" переиграл "Саутгемптон" в матче АПЛ
В рамках 17-го тура АПЛ "Вест Хэм" добыл выездную победу над "Саутгемптоном".
"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:1
Гол: Аллер, 37 - 0:1
"Саутгемптон": Маккарти, Соареш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Бертран, Хейбьерг, Дженепо, Редмонд (Ромеу, 46), Уорд-Проуз, Лонг (Армстронг, 84), Ингз.
"Вест Хэм": Мартин, Крессуэлл, Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Форнальс, Нобл (Диоп, 88), Райс, Антонио, Снодграсс (Ярмоленко, 73), Аллер (Санчес, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|7
|Вулверхэмптон
|16
|24
|8
|Тоттенхэм
|16
|23
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|16
|17
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9