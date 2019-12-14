"Вест Хэм" переиграл "Саутгемптон" в матче АПЛ

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"Вест Хэм" переиграл "Саутгемптон" в матче АПЛ

В рамках 17-го тура АПЛ "Вест Хэм" добыл выездную победу над "Саутгемптоном".

"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0:1

Гол: Аллер, 37 - 0:1

"Саутгемптон": Маккарти, Соареш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Бертран, Хейбьерг, Дженепо, Редмонд (Ромеу, 46), Уорд-Проуз, Лонг (Армстронг, 84), Ингз.

"Вест Хэм": Мартин, Крессуэлл, Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Форнальс, Нобл (Диоп, 88), Райс, Антонио, Снодграсс (Ярмоленко, 73), Аллер (Санчес, 79).

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