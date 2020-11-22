"Вест Хэм" переиграл "Шеффилд" в матче АПЛ

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"Вест Хэм" переиграл "Шеффилд" в матче АПЛ

В рамках 9-го тура АПЛ "Шеффилд" уступил "Вест Хэму".

Благодаря победе "Вест Хэм" вышел на восьмое место, "Шеффилд" остался последним.

"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1

Гол: Аллер, 56 - 0:1

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Лоу, Башем (Ландстрем, 76), Ампаду (Робинсон, 62), Берге, Флек, Норвуд (Брюстер, 65), Иган, Макголдрик, Макберни.

"Вест Хэм": Фабианьски, Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Цоуфал, Форнальс (Лансини, 76), Соучек, Боуэн (Нобл, 90), Райс, Огбонна, Аллер.  

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