"Вест Хэм" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

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"Вест Хэм" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

Победу гостям принесли дубль Мануэля Лансини и гол Микаила Антонио. В составе хозяев отличились Одсонн Эдуар и Мишель Олисе.

"Вест Хэм", набрав 34 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 23 очками остался на 11-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 2:3 (0:3)
Голы: Антонио, 22 - 0:1, Лансини, 25 - 0:2, Лансини, 45 (с пенальти) - 0:3, Эдуар, 83 - 1:3, Олисе, 90 - 2:3

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Миливоевич (Матета, 60), Хьюз (Ридевалд, 75), Айю, Бентеке (Олисе, 68), Эдуар.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 46), Лансини (Нобл, 89), Соучек, Райс, Антонио, Бенрахма (Влашич, 71), Боуэн. 

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