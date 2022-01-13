"Вест Хэм" победил "Норвич" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Вест Хэма"

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ "Вест Хэм" разобрался с "Норвичем".

Благодаря победе "молотобойцы" сместили "Арсенал" с четвертого места, однако у "канониров" есть игра в запасе. "Норвич" по-прежнему остается последним.

"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0

Голы: Боуэн, 42 - 1:0, Боуэн, 83 - 2:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини, Влашич (Масуаку, 78), Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 88), Боуэн.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Рашица (Цолис, 72), Ле-Мелу, Плахета (Дауэлл, 65), Пукки, Ида (Роу, 75).

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