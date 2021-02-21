"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов

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"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Победу "молотобойцам" принесли голы Мичейла Антонио и Джесси Лингарда. В составе гостей голом отметился Лукас Моура.

"Вест Хэм", набрав 45 очков, вышел на четвертое место, которое дает путевку в Лигу Чемпионов. "Тоттенхэм" (36) остался на девятой позиции.

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Антонио, 5 - 1:0, Лингард, 47 - 2:0, Лукас Моура, 64 - 2:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Доусон, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Форнальс, Соучек, Лингард, Райс, Боуэн (Бенрахма, 65), Антонио.

"Тоттенхэм": Льорис, Танганга (Доэрти, 46), Регилон (Алли, 77), Санчес, Дайер, Хейбьерг, Ламела (Бэйл, 46), Ндомбеле, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Кейн.

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