"Вест Хэм" победил "Уотфорд" и ворвался в зону Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Уотфорд". Благодаря победе лондонский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. В другом матче "Ньюкасл" дома победил "Эвертон" и покинул зону вылета.

"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Боуэн, 68 - 1:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 60), Боуэн.

"Уотфорд": Фостер, Фемения (Нгакиа, 78), Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Клеверли (Жоао Педро, 77), Сиссоко, Кайембе (Луза, 77), Кинг, Деннис.

"Ньюкасл" – "Эвертон" - 3:1 (1:1)

Голы: Ласселс, 36 (автогол) - 0:1, Холгейт, 37 (автогол) - 1:1, Фрэйзер, 56 - 2:1, Триппьер, 80 - 3:1

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Таргетт, Шелви, Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 82), Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Брэнтуэйт, 35), Холгейт, Таунсенд, Аллан, Андре Гомеш (ван де Бек, 60), Грэй (Алли, 25), Ришарлисон, Гордон.

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