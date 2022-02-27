"Вест Хэм" победил "Вулверхэмптон" и приблизился к зоне ЛЧ

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Томаш Соучек.

"Вест Хэм", набрав 45 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуба от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, составляет два очка. "Вулверхэмптон" с 40 очками остался на восьмой позиции.

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

Гол: Соучек, 59 - 1:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс (Диоп, 90), Антонио (Влашич, 90), Боуэн.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Хувер, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал (Нету, 76), Дендонкер, Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Хименес, 81), Тринкау (Поденсе, 60), Фабиу Силва.

Не пропустите: "Лидс" уволил главного тренера. http://soccernews.ru