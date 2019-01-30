"Вест Хэм" подписал 19-летнего экс-игрока "Бенфики"

Теги вест хэм юнайтедбенфикатрансферы

"Вест Хэм" подписал 19-летнего экс-игрока "Бенфики"

Экс-игрок "Бенфики" Мезаке Джу перешел в "Вест Хэм Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

19-летний португалец подписал контракт с английским клубом на 3,5 лет. Игрок начнёт играть в Англии с молодёжной команды "Вест Хэма".

Джу - воспитанник "Бенфики", однако за основную команду никогда не играл. 

"Вест Хэм" занимает 11 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 31 очко.  

Не пропустите: "Уимблдон" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Денис Суарес перешел из "Барселоны" в "Арсенал"

Денис Суарес перешел из "Барселоны" в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов