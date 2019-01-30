"Вест Хэм" подписал 19-летнего экс-игрока "Бенфики"

Экс-игрок "Бенфики" Мезаке Джу перешел в "Вест Хэм Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

19-летний португалец подписал контракт с английским клубом на 3,5 лет. Игрок начнёт играть в Англии с молодёжной команды "Вест Хэма".

Джу - воспитанник "Бенфики", однако за основную команду никогда не играл.

"Вест Хэм" занимает 11 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 31 очко.

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