"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ

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"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖФото: инстаграм Ареоля/Автор неизвестен

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля близок к переходу в "Вест Хэм".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, француз присоединится к "молотобойцам" на правах аренды.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2022 года и включит в себя опцию выкупа по окончании сезона.

Также, как отмечается, на данный момент Ареоля уже находится в Лондоне.

Прошлый сезон вратарь провел в "Фулхэме".

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