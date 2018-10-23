"Вест Хэм" подтвердил диагноз Ярмоленко, игрок перенёс операцию

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте подтвердил, что у вингера команды Андрея Ярмоленко диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.

В пресс-релизе "молотобойцев" говорится, что в понедельник 28-летний украинец перенёс операцию и теперь будет вынужден пропустить около шести месяцев.

Ярмоленко перешёл в "Вест Хэм" прошлым летом за 20 миллионов евро, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru