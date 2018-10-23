"Вест Хэм" подтвердил диагноз Ярмоленко, игрок перенёс операцию

Теги вест хэм юнайтедандрей ярмоленко

"Вест Хэм" подтвердил диагноз Ярмоленко, игрок перенёс операцию

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте подтвердил, что у вингера команды Андрея Ярмоленко диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.

В пресс-релизе "молотобойцев" говорится, что в понедельник 28-летний украинец перенёс операцию и теперь будет вынужден пропустить около шести месяцев.

Ярмоленко перешёл в "Вест Хэм" прошлым летом за 20 миллионов евро, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов