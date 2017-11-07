"Вест Хэм" подтвердил назначение Мойеса

"Вест Хэм" на своём официальном сайте подтвердил назначение на пост главного тренера Дэвида Мойеса.

Детали контракта 54-летнего шотландского специалиста с "молотобойцами" не разглашаются. По данным СМИ, стороны заключили соглашение до конца сезона 2017/18.

Напомним, что Мойес сменил у руля "Вест Хэма" уволенного накануне Славена Билича. По итогам 11 туров лондонская команда занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 9 очков. | http://soccernews.ru