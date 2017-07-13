"Вест Хэм" подтвердил продажу Эннера Валенсии в "Тигрес"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил об уходе форварда Эннера Валенсии.

28-летний эквадорец стал игроком мексиканского "Тигреса". Сумма трансфера и детали контракта пока не разглашаются.

Валенсия выступал за "Вест Хэм" с 2014 года, сыграл 68 матчей и забил 10 голов. Сдавался в аренду "Эвертону". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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