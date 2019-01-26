"Вест Хэм" покупает за 50 миллионов евро форварда "Сельты"

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"Вест Хэм" покупает за 50 миллионов евро форварда "Сельты"

Лондонский "Вест Хэм" близок к трансферу нападающего "Сельты" Макси Гомеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" заплатят за 22-летнего уругвайца 50 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Английский клуб видит в форварде "небесных" замену для Марко Арнаутовича, который собирается продолжить карьеру в Китае.

Гомес выступает за "Сельту" с лета 2017 года, сыграл 58 матчей, забил 28 голов и сделал 10 ассистов.

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