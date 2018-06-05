"Вест Хэм" пополнился защитником Фредериксом

Защитник "Фулхэма" Райан Фредерикс перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с лондонским клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Фредерикс выступал за "Фулхэм" с 2015 года и провел за клуб 114 матчей. Ранее играл за "Тоттенхэм", "Брентфорд", "Миллуолл" и "Мидлсбро". Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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