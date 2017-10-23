"Вест Хэм" поставил ультиматум Биличу

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"Вест Хэм" поставил ультиматум Биличу

Руководство "Вест Хэма" поставило ультиматум главному тренеру Славену Биличу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, боссы "молотобойцев" недовольны результатами команды, в связи с чем, дали хорватскому специалисту два матча на исправление ситуации.

Напомним, что в среду "Вест Хэм" сразится с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги, а в субботу в рамках АПЛ сыграет с "Кристал Пэлас". Если в этих встречах лондонцы снова провалятся, то Билич будет уволен.

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