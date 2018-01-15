"Вест Хэм" повесил ценник на Кэрролла

"Вест Хэм" определился с суммой, за которую готов продать форварда Энди Кэрролла.

Как сообщает Daily Star, клуб готов расстаться с игроком за сумму не менее 39 миллионов евро.

В этом сезоне Кэрролл сыграл 12 матчей и отметился двумя голами.

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