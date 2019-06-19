"Вест Хэм" предлагает "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

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"Вест Хэм" предлагает "Манчестер Юнайтед" обмен игроками

"Вест Хэм" хочет усилить свою атаку, используя интерес "Манчестер Юнайтед" к защитнику Иссе Диопу.

Как сообщает The Independent, "молотобойцы" предлагают "красным дьяволам" включить в сделку по 22-летнему французу его соотечественника Антони Мартиаля.

Манкунианский клуб только в январе продлил контракт с нападающим до 2024 года, поэтому вряд ли планирует расставаться с ним.

Ранее стало известно, что "МЮ" готов заплатить за Диопа 50 миллионов евро, а "Вест Хэм" требует за него 67 миллионов.

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