"Вест Хэм" предлагает за Чичарито 15 миллионов евро

"Вест Хэм" пытается заполучить форварда "Байера" Хавьера Эрнандеса, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "молотобойцы" готовы выплатить сумму отступных за игрока, которая составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чичарито провел 36 поединков, отметился 13 голами и 3 ассистами.

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