"Вест Хэм" предпримет попытки подписать Смолова, в случае расставания с Сако

Теги диафра саковест хэм юнайтедфедор смоловкраснодар

"Вест Хэм" предпримет попытки подписать Смолова, в случае расставания с СакоФорвард "Краснодара" Федор Смолов все еще может перебраться в текущее трансферное окно в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям Sky Sports, "Вест Хэм" будет готов предпринять попытки подписать 27-летнего нападающего "быков", если в январе его стан покинет Диафра Сако.

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, сам Смолов заинтересован в переходе в "Вест Хэм". | soccernews.ru

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