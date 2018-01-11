"Вест Хэм" предпримет попытки подписать Смолова, в случае расставания с Сако

Форвард "Краснодара" Федор Смолов все еще может перебраться в текущее трансферное окно в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям Sky Sports, "Вест Хэм" будет готов предпринять попытки подписать 27-летнего нападающего "быков", если в январе его стан покинет Диафра Сако.

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, сам Смолов заинтересован в переходе в "Вест Хэм". | soccernews.ru