"Вест Хэм" претендует на хавбека "Леганеса"

Полузащитник "Леганеса" Габриэл Пирес стал трансферной целью "Вест Хэма", сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, "молотобойцы" хотят подписать 24-летнего бразильца в январе. Лондонским клубом рассматриваются два варианта - покупка зимой за 5,5 миллионов евро, либо аренда за 1,9 миллиона с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Пирес сыграл за "Леванте" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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