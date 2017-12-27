"Вест Хэм" претендует на хавбека "Леганеса"

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"Вест Хэм" претендует на хавбека "Леганеса"

Полузащитник "Леганеса" Габриэл Пирес стал трансферной целью "Вест Хэма", сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, "молотобойцы" хотят подписать 24-летнего бразильца в январе. Лондонским клубом рассматриваются два варианта - покупка зимой за 5,5 миллионов евро, либо аренда за 1,9 миллиона с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Пирес сыграл за "Леванте" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.  

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