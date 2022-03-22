"Вест Хэм" претендует на воспитанника "Барселоны"

Фото инстаграм Жерара Деулофеу

Вингер "Удинезе" Жерар Деулофеу может вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Уотфорд" и "Эвертон".

По информации журналиста Николо Скиры, на 28-летнего футболиста нацелился лондонский "Вест Хэм".

Сообщается, что скаут "молотобойцев" просматривал испанца в недавнем матче с "Наполи".

Деулофеу является воспитанником "Барселоны". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за "Удинезе" 26 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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