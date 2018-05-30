"Вест Хэм" претендует на защитника "Дженоа"

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"Вест Хэм" претендует на защитника "Дженоа"

"Вест Хэм" претендует на защитника "Дженоа" Армандо Иццо, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" определили 26-летнего итальянца в качестве альтернативы игроку "Барселоны" Марлону.

В минувшем сезоне Иццо сыграл за "Дженоа" 16 матчей и забил 1 гол.

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