"Вест Хэм" презентовал новую форму на следующий сезон

Стало известно, как будет выглядеть новая домашняя форма "Вест Хэма" в следующем сезоне.

Комплект будет выполнен в традиционном бордовом и голубом цветах.

Introducing our Commemorative 125th Anniversary Home Kit... #125Together — West Ham United (@) (@WestHam) June 29, 2020

Сегодня, 29 июня, клубу исполнилось 125 лет. Датой основания лондонского клуба считается 29 июня 1895 года. Именно на этой дате основывается дизайн футболок.

Отметим, что в этом сезоне "Вест Хэм" борется за выживание в АПЛ. Команда набрала 27 баллов и располагается на 17 месте в турнирной таблице.

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