"Вест Хэм" приобрел хавбека сборной Колумбии
Колумбийский полузащитник "Фиорентины" Карлос Санчес перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный твиттер клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с английским клубом двухлетний контракт.
Стоит отметить, что на ЧМ-2018 Санчес со сборной Колумбии дошел до 1/8 финала.
32-летний Санчес выступал за "Фиорентину" с 2016 года, провел за клуб 52 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Ривер Плейт Монтевидео", "Валансьенн", "Эльче" и "Астон Виллу". За сборную Колумбии сыграл 88 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
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