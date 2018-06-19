"Вест Хэм" приобрел молодого француза за 25 миллионов евро



Защитник "Тулузы" Исса Диоп перешел в "Вест Хэм", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро и она стала рекордной в истории лондонского клуба. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "молотками" контракт до лета 2023 года.

21-летний Диоп выступал за "Тулузу" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей и забил 5 голов. Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.

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