"Вест Хэм" продал более четверти акций клуба чешским инвесторам
Чешская инвестиционная группа 1890s holdings стала совладельцем "Вест Хэма", сообщает официальный сайт клуба.
Компания миллиардера Даниэля Кршетинскиго выкупила 27 процентов акций "молотобойцев".
Ранее СМИ писали, что стоимость сделки составит от 600 до 700 миллионов фунтов.
"Вест Хэм" набрал 23 очка в 11 турах текущего розыгрыша АПЛ и занимает третье место в таблице лиги.
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18