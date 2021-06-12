"Вест Хэм" продлил контракт с Мойесом

Фото сайт "Вест Хэма"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Дэвидом Мойесом.

58-летний шотландец заключил с клубом контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

В прошлом розыгрыше АПЛ "молотобойцы" финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

Мойес возглавляет "Вест Хэм" с декабря 2019 года, до этого он тренировал команду с ноября 2017 по май 2018 года.

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