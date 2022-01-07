"Вест Хэм" продлил контракт с ямайским форвардом

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"Вест Хэм" продлил контракт с ямайским форвардом

Фото сайт "Вест Хэма"

"Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Мичейлом Антонио.

Стороны продлили контракт до лета 2024 года с опцией продления ещё на один сезон.

31-летний ямаец выступает за "молотобойцев" уже 6,5 лет, сыграл 203 матча, забил 57 голов и сделал 34 ассиста.

Антонио является лучшим бомбардиром в истории "Вест Хэма" в рамках АПЛ.

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