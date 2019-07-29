"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Артуром Масуаку
"Вест Хэм" подписал новый контракт с защитником Артуром Масуаку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение 25-летнего футболиста с английский клубом рассчитано до 2024 года.
Масуаку выступает в "Вест Хэме" с 2016 года. Его трансферная стоимость - 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 22 матча, отметившись 1 ассистом.
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|38
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|Лестер Сити
|38
|52
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|Вест Хэм Юнайтед
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|52
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|Уотфорд
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