"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Артуром Масуаку

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"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Артуром Масуаку

"Вест Хэм" подписал новый контракт с защитником Артуром Масуаку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 25-летнего футболиста с английский клубом рассчитано до 2024 года.

Масуаку выступает в "Вест Хэме" с 2016 года. Его трансферная стоимость - 7 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 22 матча, отметившись 1 ассистом.

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