"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Крессуэллом
"Вест Хэм" подписал новый контракт с защитником Аароном Крессуэллом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2023 года.
29-летний Крессуэлл играет за "Вест Хэм" с 2014 года. За клуб он выступил в 184 матчах, отметившись 7 голами и 19 ассистами.
"Вест Хэм" занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 баллов.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3