"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Крессуэллом

"Вест Хэм" подписал новый контракт с защитником Аароном Крессуэллом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2023 года.

29-летний Крессуэлл играет за "Вест Хэм" с 2014 года. За клуб он выступил в 184 матчах, отметившись 7 голами и 19 ассистами.

"Вест Хэм" занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 12 баллов.

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