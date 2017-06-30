"Вест Хэм" продлил Огбонну

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Анджело Огбонной.

29-летний итальянец заключил с "молотобойцами" соглашение до лета 2022 года.

Огбонна выступает за "Вест Хэм" с 2015 года, сыграл 60 матчей и забил 1 гол.

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