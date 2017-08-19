"Вест Хэм" продлил Рида

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"Вест Хэм" продлил Рида

"Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Уинстоном Ридом.

29-летний новозеландец заключил с "молотобойцами" соглашение до лета 2023 года.

Рид выступает за "Вест Хэм" с 2010 года, сыграл 204 матча и забил 10 голов.

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