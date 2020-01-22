"Вест Хэм" продолжает интересоваться Чаловым

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"Вест Хэм" продолжает интересоваться Чаловым

"Вест Хэм" продолжает проявлять интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, передает ExWHUemployee.

По данным источника, английский клуб хочет осуществить трансфер футболиста этой зимой. Отметим, что летом 2019 года "Вест Хэм" также планировал приобрести Чалова, но "армейцы" отказались отпускать форварда.

Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает своего игрока в 30 миллионов евро. Также им интересуются "Кристал Пэлас" и "Брайтон".

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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