"Вест Хэм" продвинулся в переговорах по трансферу Карвалью

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"Вест Хэм" продвинулся в переговорах по трансферу Карвалью

"Вест Хэм" не оставляет попыток купить полузащитника лиссабонского "Спортинга" Вильяма Карвалью, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 25-летнего португальца. Сумма сделки может составить 44 миллиона евро, включая всевозможные бонусы.

Карвалью является воспитанником "Спортинга", за основную команду "львов" выступает с 2011 года, сыграл 153 матча и забил 10 голов. Сдавался в аренду "Фатиме" и "Серкль Брюгге".

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