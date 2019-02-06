"Вест Хэм" проведет расследование проявления расизма в отношении Салаха

Теги вест хэм юнайтедливерпульмохамед салах

"Вест Хэм" проведет расследование проявления расизма в отношении Салаха

"Вест Хэм" и полиция Лондона проведет расследование по поводу вероятных проявлений расизма в матче чемпионате Англии с "Ливерпулем" (1:1).

Вероятно, фанаты "Вест Хэма" оскорбляли форварда Мохамеда Салаха, утверждает Sky Sports.

Ранее появилось видео, на котором слышны расистские оскорбления в адрес игрока. Один из фанатов "Вест Хэма" отрицает данный факт.

По информации издания, полиция старается найти нарушителей.  

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