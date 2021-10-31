"Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде разгромил бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 4:1.

Победу "молотобойцам" принесли голы Бена Джонсона, Деклана Райса, Пабло Форнальса и Джеррода Боуэна. В составе хозяев отличился Олли Уоткинс.

"Вест Хэм", набрав 20 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 10 очками осталась на 15-й позиции.

"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 1:4 (1:2)

Голы: Джонсон, 7 - 0:1, Уоткинс, 34 - 1:1, Райс, 38 - 1:2, Форнальс, 80 - 1:3, Боуэн, 84 - 1:4

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Янг, 15), Кэш, Буэндиа (Мингз, 52), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 72).

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 64), Боуэн.

Удаление: Конса (50).

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