"Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" на выезде разгромил бирмингемскую "Астон Виллу" со счетом 4:1.
Победу "молотобойцам" принесли голы Бена Джонсона, Деклана Райса, Пабло Форнальса и Джеррода Боуэна. В составе хозяев отличился Олли Уоткинс.
"Вест Хэм", набрав 20 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 10 очками осталась на 15-й позиции.
"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 1:4 (1:2)
Голы: Джонсон, 7 - 0:1, Уоткинс, 34 - 1:1, Райс, 38 - 1:2, Форнальс, 80 - 1:3, Боуэн, 84 - 1:4
"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Янг, 15), Кэш, Буэндиа (Мингз, 52), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази, 72).
"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 64), Боуэн.
Удаление: Конса (50).
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