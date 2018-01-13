"Вест Хэм" разгромил "Хаддерсфилд" и другие результаты 23-го тура АПЛ

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"Вест Хэм" разгромил "Хаддерсфилд" и другие результаты 23-го тура АПЛ

Представляем результаты 23-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" – "Брайтон" 2:0

Голы: Эванс, 4 - 1:0, Доусон, 55 - 2:0

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон (Ньом, 81), Эванс (Маколи, 84), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант, Родригес (Ливермор, 79), Рондон.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер (Кайяль, 76), Стивенс, Гросс (Болдок, 66), Кнокерт, Искьердо (Марч, 46), Мюррей.


"Уотфорд" – "Саутгемптон" 2:2

Голы: Уорд-Проуз, 20 - 0:1, Уорд-Проуз, 44 - 0:2, Грэй, 58 - 1:2, Дукуре, 90 - 2:2

"Уотфорд": Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон (Дини, 46), Дукуре, Клеверли (Перейра, 35), Каррильо, Ришарлисон, Грэй (Окака Чука, 73).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Ромеу, Хейбьерг, Дэвис (Лемина, 63), Уорд-Проуз, Тадич, Лонг.

Предупреждения: Хейбьерг (31), Ромеу (79), Маккарти (81), Тадич (87).


"Хаддерсфилд" – "Вест Хэм" 1:4

Голы: Нобл, 25 - 0:1, Лолли, 40 - 1:1, Арнаутович, 46 - 1:2, Лансини, 56 - 1:3, Лансини, 61 - 1:4

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Смит (Конголо, 71), Шиндлер, Хогг, Муй, Инс, ван Ла Парра, Лолли (Притчард, 65), Депуатр.

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини (Райс, 85), Куяте, Обианг, Нобл, Арнаутович (Айю, 83), Сабалета.

Предупреждения: Смит (31), Крессуэлл (76).


"Кристал Пэлас" – "Бернли" 1:0

Гол: Сако, 21 - 1:0

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Фосу-Менса, Сако, Миливоевич, Заа, Бентеке.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Нкуду, 63), Гудмундссон (Уэллс, 85), Барнс, Воукс.

Предупреждения: Дефур (42), Бардсли (83), Тэйлор (85).


"Ньюкасл" – "Суонси" 1:1

Голы: Айю, 60 - 0:1, Хоселу, 68 - 1:1

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Атсу, Диаме, Шелви (Мерино, 82), Ритчи, Перес, Гэйл (Хоселу, 64).

"Суонси": Фабианьски, Моусон, Бартли, Ольссон, ван дер Хорн (Робертс, 65), Клукас, Дайер (Нарсинх, 85), Кэрролл, Ки Сон Ен, Айю, Макберни (Бони, 71).

Предупреждения: Бартли (10), Моусон (82), Нарсинх (90).  

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6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
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