"Вест Хэм" разгромил "Хаддерсфилд" и другие результаты 23-го тура АПЛ
Представляем результаты 23-го тура АПЛ.
"Вест Бромвич" – "Брайтон" 2:0
Голы: Эванс, 4 - 1:0, Доусон, 55 - 2:0
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон (Ньом, 81), Эванс (Маколи, 84), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант, Родригес (Ливермор, 79), Рондон.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер (Кайяль, 76), Стивенс, Гросс (Болдок, 66), Кнокерт, Искьердо (Марч, 46), Мюррей.
"Уотфорд" – "Саутгемптон" 2:2
Голы: Уорд-Проуз, 20 - 0:1, Уорд-Проуз, 44 - 0:2, Грэй, 58 - 1:2, Дукуре, 90 - 2:2
"Уотфорд": Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон (Дини, 46), Дукуре, Клеверли (Перейра, 35), Каррильо, Ришарлисон, Грэй (Окака Чука, 73).
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Ромеу, Хейбьерг, Дэвис (Лемина, 63), Уорд-Проуз, Тадич, Лонг.
Предупреждения: Хейбьерг (31), Ромеу (79), Маккарти (81), Тадич (87).
"Хаддерсфилд" – "Вест Хэм" 1:4
Голы: Нобл, 25 - 0:1, Лолли, 40 - 1:1, Арнаутович, 46 - 1:2, Лансини, 56 - 1:3, Лансини, 61 - 1:4
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Смит (Конголо, 71), Шиндлер, Хогг, Муй, Инс, ван Ла Парра, Лолли (Притчард, 65), Депуатр.
"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини (Райс, 85), Куяте, Обианг, Нобл, Арнаутович (Айю, 83), Сабалета.
Предупреждения: Смит (31), Крессуэлл (76).
"Кристал Пэлас" – "Бернли" 1:0
Гол: Сако, 21 - 1:0
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Фосу-Менса, Сако, Миливоевич, Заа, Бентеке.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Нкуду, 63), Гудмундссон (Уэллс, 85), Барнс, Воукс.
Предупреждения: Дефур (42), Бардсли (83), Тэйлор (85).
"Ньюкасл" – "Суонси" 1:1
Голы: Айю, 60 - 0:1, Хоселу, 68 - 1:1
"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Атсу, Диаме, Шелви (Мерино, 82), Ритчи, Перес, Гэйл (Хоселу, 64).
"Суонси": Фабианьски, Моусон, Бартли, Ольссон, ван дер Хорн (Робертс, 65), Клукас, Дайер (Нарсинх, 85), Кэрролл, Ки Сон Ен, Айю, Макберни (Бони, 71).
Предупреждения: Бартли (10), Моусон (82), Нарсинх (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12